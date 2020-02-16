70 إصابة جديدة بـ"كورونا" على "السفينة الموبوءة"

أعلنت السلطات اليابانية، الأحد، ثبوت إصابة 70 شخصا آخرين من ركاب سفينة سياحية التي تخضع للحجر الصحي بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355 حالة.



وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كارنيفال كورب"، للحجر الصحي منذ رسوها في يوكوهاما جنوبي طوكيو 3 فبراير/شباط بعد ثبوت إصابة رجل ترجل منها في هونج كونج قبل إبحارها إلى اليابان.



ويبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم على السفينة 3700 شخص، وتسجل أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين. وجرى نقل المصابين بالعدوى إلى مستشفيات داخل اليابان.

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في السياق ذاته، قالت الحكومة الكندية إنها خصصت طائرة لإجلاء مواطنيها العالقين في السفينة "دايموند برنسيس" الراسية في يوكوهاما اليابانية.

وذكرت الحكومة، في بيان الأحد، أن الركاب الكنديين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا لن يسمح لهم بركوب الطائرة، وسينقلون بدلا من ذلك إلى منظومة الرعاية الصحية اليابانية لتلقي العلاج الملائم.

وأضاف البيان أن الركاب سيخضعون بعد وصولهم إلى كندا إلى حجر صحي مدته 14 يوما.

قالت الولايات المتحدة وهونج كونج إنهما سترسلان طائرات لليابان لإعادة ركاب من السفينة التي سجلت أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين.

وقضى فيروس كورونا المستجد على نحو 1669 شخصا حتى الآن، وأصاب 69 ألفا و264 آخرين، معظمهم من الصين التي تفشى منها المرض الغامض لأكثر من 30 بلدا ومنطقة.