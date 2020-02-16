شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب وألم المعدة المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المعدة واحدة من أشهر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثيرون وتسبب ألم شديد وعدم القدرة على تناول الطعام قد يكون التهاب المعدة ناتج عن الإصابة بجرثومة المعدة أو نتيجة اتباع نظام غذائى غير صحى، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب المعدة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هي أسباب الإصابة بالتهاب المعدة؟

ج:

1:قد يكون التهاب المعدة نتيجة الإصابة بجرثومة المعدة حيث إنها تسبب التهاب وألم شديد في جدار المعدة.

2:الافراط في تناول الأطعمة الدسمة والحارة والتي تحتوى على توابل كثيرة تؤثرعلى جدار المعدة وتسبب الالتهاب والمغص.

3: المشروبات الكحولية من أخطر العادات السيئة التي تؤثرعلى صحة الجهاز الهضمى وتسبب التهابات المعدة.

4:الافراط من تناول المسكنات والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب ومعرفة الجرعة المحددة تزيد من التهابات المعدة وتسبب الألم الشديد.

5:التدخين يزيد من التهابات المعدة.

س: ما هي أعراض التهاب المعدة؟

ج:

1:يسبب التهاب المعدة مغص وألم شديد بالمعدة.

2: الغثيان والقئ المستمر.

Advertisements

3:الشعور الدائم بامتلاء البطن وعدم القدرة على تناول الطعام.

4:انتفاخ البطن.

5: عسر شديد في الهضم.

6:عدم القدرة على تناول الطعام وفقدان شديد في الشهية.

س: ما هو علاج التهابات المعدة؟

ج:يكون علاج التهاب المعدة حسب حالة المريض فقد يحتاج لتناول مضادات الحموضة وعلاجات الجرثومة، واتباع بعض العادات الصحية التي تحد ألم والتهاب المعدة وهى:

1: ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والتي تحتوى على توابل.

2: الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية.

3: الاكثار من تناول الخضروات والفواكه وتجنب تناول الوجبات الجاهزة.

4: تناول السوائل الدافئة باستمرار.

5:تقسيم وجبات اليوم إلى خمس وجبات بكميات قليلة.