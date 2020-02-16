خطوات تجعل ماء الليمون يحتوي على أكبر قدر من الفوائد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر ماء الليمون من أكثر المشروبات الطبيعية المنعشة، وذلك لاحتوائه على العديد من الفوائد، لكن ضعي بعين الاعتبار أنك ربما تدمنين هذا المشروب بعد أول رشفة، وسيصبح المشروب المفضل لدماغك.

كيف تحضرين ماء الليمون؟

قد يبدو الأمر بديهيا، لكن الطريقة التي تخضرينه بها، تلعب دورا مهما في مدى استفادة الجسم منه، لذا سنستعرض لك الخطوات التي ستجعل ماء الليمون يحتوي على أكبر قدر من الفوائد.

الخطوة 1: اعصري حبات الليمون

قومي بدحرجة حبات الليمون على لوح التقطيع والضغط عليها لاستحراج أكبر كمية ممكنة من العصير، ثم قطعي حبات الليمون إلى نصفين واعصريها إما باستخدام العصارة أو بالطريقة اليدوية وتتم تصفيته، ووضعه في زجاجة.

عليك تجنب استخدام عصير الليمون الجاهز لأنه عادة يحتوي على مواد حافظة ويكون مضافا إليه بعض المكونات الاخرى.

الخطوة 2: استخدام ماء بدرجة حرارة الغرفة

ينصح باستخدام ماء بدرجة حرارة الغرفة، فإذا قمت بإستخدام ماء بارد ينصح بتسخينه قليلا حتى تصبح حرارته بحرارة الغرفة فذلك يعزز من امتصاص الجسم له، أما الماء البارد فيغير من التركيب الجزيئي لعصير الليمون.

الخطوة 3: خلط عصير الليمون بالماء

قومي بسكب الماء فوق عصير الليمون، وتحريك الزجاجة ليصبح خليطا واحدا، واستمتعي بالشرب منه طوال اليوم.

أهم الفوائد الصحية لماء الليمون

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تحفيز الجهاز الهضمي

إن شرب الماء الدافئ بالليمون يحفز الجهاز الهضمي، مما يزيد من قدرة الجسم على امتصاص المواد المغذية وتمرير المواد الغذائية بسهولة، كما يعمل على تخفيف الحرقة والانتفاخ.

فقدان الوزن

يحتوي الليمون على ألياف البكتين، التي تعمل على محاربة الشعور بالجوع، إذ يمكنك تناول المشروب بين الوجبات مما يجعلك تستغنين عن القهوة.

تقوية الجهاز المناعي

يحتوي الليمون على فيتامين C، الذي يعمل على مكافحة المرض، وينصح به عند التوتر لأن يقلل من مستويات الطاقة بالجسم ممن يجعله أكثر عرضة للأمراض، فالليمونة الواحدة تحتوي على نصف الكمية اليومية التي يوصي بها الأطباء من فيتامين C، وتعتبر مضادا طبيعيا للأكسدة.

لبشرة مشرقة

يعد الليمون غنيا بفيتامين C، الذي يعتبر ضروريا لصحة البشرة، ويلعب دورا مهما في تصنيع الكولاجين الذي يحارب التجاعيد، كما أن للماء الدافئ بالليمون خصائص تجعله يعمل على تسكير المسامات وعلاج الندب والتصبغات.

يقلل من الالتهابات

معروف أن التهاب المفاصل يحدث بسبب زيادة حمض اليوريك حول المفاصل، فتكمن فائدة الماء الدافئ الليمون بتذويب الحمض.