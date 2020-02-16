تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بدون بيض

المقادير:

كوبان من الدقيق

ملعقة صغيرة من البايكينغ صودا

كوب من الزبدة

ربع ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من السكر

نصف كوب من السكر البني

ملعقة صغيرة من الفانيليا

4 ملاعق كبيرة من الحليب

نصف كوب من رقائق الشوكولاته

الطريقة :

في البداية، اخلطي الطحين مع بيكربونات الصودا والملح وضعيها جانباً الى حين استعمالها.

في وعاء متوسط الحجم ،اخفقي الزبدة بواسطة الخلاط الكهربائي الى ان تصبح كريمية.

ثم اضيفي السكر والسكر البني وتابعي الخفق على سرعة عالية الى ان تتجانس المكونات.

ضعي بعدها الحليب والفانيليا واستمري في الخفق الى ان تحصلي على مزيج متماسك.

من ثم اضيفي خليط الطحين وبيكربونات الصودا والملح وتدريجياً مع الاستمرار في التقليب يدوياً.

بعدها ضعي رقائق الشوكولاته واعجنيها قليلاً الى ان تحصلي على عجينة متماسكة.

اصنعي اقراصاً متساوية من الكوكيز، وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة، وادخليها الى الفرن حتى تنضج.

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