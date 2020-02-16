تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مفروكة سريعة

المقادير:

4 أكواب من الفستق الحلبي المطحون

4 أكواب من السميد

كوب من القطر

نصف كوب من ماء الورد

نصف كوب من ماء الزهر

كوب ونصف من السمنة

نصف كيلوغرام من القشطة

مكسّرات للزينة

الطريقة :

في البداية، امزجي الفستق مع السميد وماء الورد وماء الزهر واعجنيها سوياً الى أن تتجانس.

ثم اضيفي القطر تدريجياً مع الاستمرار في العجن الى أن تتجانس المكوّنات.

بعدها ضعي السمنة واستمري في العجن حتى تحصلي على قوام متماسك.

في صينية مستديرة ضعي طبقة من عجينة المفروكة ثم طبقة من القشطة وزيّني بالمكسّرات.

اتركيها في الثلاجة لبضع دقائق، ثم اخرجيها وقطّعيها وقدّميها الى الضيوف.

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