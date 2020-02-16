تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بالقرفة

المقادير:

6 بيضات

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا

كوبان من السكر

كوب من الزيت النباتي

6 حبات من الموز المهروسة

نصف كوب من عصير البرتقال

كوب من الحليب السائل

نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

كوبان من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من البايكينغ باودر

الطريقة :

في البداية، اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر على سرعة عالية بواسطة الخلاط الكهربائي.

اضيفي بعدها الزيت والموز والعصير والحليب وبرش البرتقال والقرفة وتابعي الخفق على سرعة متوسطة.

من ثم صبّي الطحين والبايكينغ باودر تدريجياً مع الاستمرار في التقليب يدوياً الى ان تحصلي على مزيج متماسك.

في قالب الحلوى المدهون بالقليل من الزبدة، صبّي المزيج وأدخليه الى الفرن على حرارة متوسطة.

اتركيه حتى ينضج، ثم اخرجيه من الفرن وبعد ان يبرد قدّميه الى اسرتك وضيوفك.

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