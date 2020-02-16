تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البيتزا

المقادير:

كوب من دقيق

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب من السميد

3 ملاعق كبيرة من الزيت

6 ملاعق كبيرة من الماء البارد

كوبان من صلصة الطماطم

كوب من الطماطم المهروسة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

ملعقة صغيرة من الزعتر

نصف حبة من الفليفلة الحمراء المقطعة الى شرائح

ربع كوب من الزيتون الاسود المقطع

كوب من جبنة الموزاريلا

الطريقة:

في البداية، ابدئي بتحضير عجينة التارت، من خلال مزج كل من الطحين مع الملح والسميد وزيت الزيتون والماء البارد واعجنيها جيداً.

اتركي العجينة لترتاح لبعض الوقت، ثم افرديها على مكان مسطح ضعيها في قالب التارت.

حضري خلطة البيتزا من خلال مزج معجون الطماطم مع الطماطم المهروسة والملح والفلفل الاسود والزعتر وسخنيها على النار حتى تغلي.

صبيها فوق عجينة التارت في القالب، ووزعي فوقها شرائح الفليفلة الحمراء والزيتون الاسود.

غطي اعلاها بجبنة الموزاريلا ثم أدخليها الى الفرن على حرارة تصل الى 180 درجة مئوية.

بعد ان تنضج، اخرجيها من الفرن وقطعيها وقدميها ساخنة على المائدة.

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