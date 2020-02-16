تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي الحار

المقادير:

كوب من الارز

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

نصف كوب من مكعبات الطماطم مع الفلفل الاحمر الحار

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الحارة

ربع كوب من الفاصولياء السوداء

كوب ونصف من الماء

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة المفرومة

3 حصوص من الثوم المفروم

ربع ملعقة صغيرة من الملح

الطريقة:

ابدئي بوضع الزبدة والارز على نار خفيفة مع التقليب باستمرار لمنع التصاق الارز، واتركيه حتى يتبدل لونه.

من ثم اضيفي الطماطم مع الفلفل الحار، وصلصة الطماطم والفاصوليا والماء وتابعي التقليب الى ان تختلط المكونات ببعضها.

اتركي المزيج على النار الى ان ينضج تماماً.

في هذه الاثناء، اطحني الثوم مع الملح والكزبرة وقلبيها الى ان تتجانس، ثم اضيفيها الى الأرز على النار وتابعي التحريك.

بعد ان تنضج المكونات كلها، ارفعي القدر عن النار وقدّمي الارز ساخناً على المائدة.

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