ارتفاع وفيات كورونا بالصين لـ1600 والمصابون يتجاوزون 56 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصينية وفاة 139 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية السبت 15 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى إصابة 1843 حالة جديدة.

وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني إنها سجلت 1600 حالة وفاة حتى الآن، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إقليم هوبي، بؤرة انتشار المرض، إلى 56249 حالة.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ، واتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولا في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.