تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية كرات بطاطس بالدجاج

المقادير:

3 صدور من الدجاج

بصلة واحدة

حبة واحدة من الفليفلة الخضراء

6 ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمية

4 حبات من البطاطس

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب من جبنة الموزاريلا

ملعقتان كبيرتان من اللبن

كوبان من كريما الطبخ

ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

الطريقة:

في البداية، افرمي البصل واقليها قليلاً على النار حتى تذبل، ثم ضعي معها الفليفلة والملح والفلفل ااسود وتابعي التقليب.

ثم قطّعي الدجاج بعد غسله جيداً، واضيفي الى المكونات السابقة، وتابعي تقليبها على النار.

في وعاء متوسط الحجم، امزجي البطاطس مع الجبنة على انواعها، واخلطيها جيداً حتى يتشكل لديك مزيج متماسك.

اصنعي كرات متوسطة الحجم منه وضعي في داخل كل واحدة منها القليل من حشوة الدجاج، وصفيها في صينية متوسطة الحجم.

في هذه الأثناء، اخلطي الكريما مع الجبنة المطبوخة وقلبيها جيداً على النار ،ثم صبيها فوق البطاطس في الصينية.

أدخلي الصينية الى الفرن على حرارة تصل الى 180 درجة مئوية، واتركيها حتى تنضج قبل تقديمها ساخنة.

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