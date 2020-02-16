تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالبابريكا والزيتون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- خل العنب : ملعقتان كبيرتان

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : 6 ملاعق كبيرة (تتبيلة الدجاج)

- بابريكا : 3 ملاعق كبيرة (مطحونة / تتبيلة الدجاج)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (تتبيلة الدجاج)

- صلصة حارة : ملعقة كبيرة (تتبيلة الدجاج)

- الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة 8 قطع)

- زيتون أسود : ربع كوب (تتبيلة الدجاج)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس / تتبيلة الدجاج) الطريقة: 1. اخلطي اللبن الزبادي والبابريكا والثوم المهروس وملعقتين زيت الزيتون وملعقة الصوص الحار في وعاء. 2. أضيفي الدجاجة المقطعة 8 قطع للخليط وحركيها حتى تتغطى بالتتبيلة وغطيها بورق البلاستيك واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة أو على الأقل 3 ساعات. 3. سخني الفرن على حرارة متوسطة. 4. أزيلي الدجاج من التتبيلة وانقليه لطبق الفرن وتبيله بالملح. Advertisements 5. اخلطي ربع كوب زيت الزيتون والخل والكاتشاب والفلفل الأسود في طبق واتركيه جانبا. 6. أدخلي الدجاج للفرن على الشواية وقلبيه لمدة حتى يتغير لونه وينضج. 7. ضعي الدجاج في طبق التقديم ووزعي خليط الزيت والخل والكاتشاب فوقه والزيتون وأدخليه للفرن لمدة 10 دقائق وقدميه ساخنا إلى جانب الخضار أو الأرز. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالخلطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفرن بالليمون والسماق

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