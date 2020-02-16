تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالخلطة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للشوي : زيت الزيتون : حسب الرغبة - الدجاج : 1 كيلو

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس)

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مهروس)

- بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الشطة : ملعقة صغيرة

- بهار مشكل : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (ناعمة)

- هيل : ملعقة صغيرة (ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملون الطعام الاحمر : ملعقة صغيرة

- زبادي : 2 ملعقة كبيرة (روب)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: 1. اقطعي الدجاج إلى نصفين من جهة الظهر، انزعي الجلد أو اتركيه حسب الرغبة. 2. باستعمال السكين اعملي بعض الشقوق على الدجاج. 3. ضعي كل المكونات في طبق، ضعي الدجاج واتركيها لمدة 15 دقيقة أو طوال الليل. Advertisements 4. سخني الشواية. 5. في صينية واسعة ضعي قطعة من ورق الزبدة، ضعي قطع الدجاج. 6. ضعي الدجاج في الفرن لمدة 15 دقيقة. باستعمال فرشاة امسحي بعض زيت الزيتون على الدجاج ثم اقلبيه على الجانب الآخر واتركيه 15 أو 20 دقيقة لينضج تماماً. قدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفرن بالليمون والسماق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شكشوكة باللحم

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