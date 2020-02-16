تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالفرن بالليمون والسماق

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنظفة)

- مرق دجاج : نصف كوب

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : ربع كوب

- سماق : ملعقة كبيرة

- زعتر مجفف : ملعقة كبيرة (مطحون)

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الليمون : 1 حبة (مقطع أرباع)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة الطريقة : اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم والسماق والملح والفلفل الأسود والزعتر في طبق.

أضيفي الدجاج واتركي الطبق مغطى في الثلاجة لمدة ساعتين.

ضعي الدجاج مع التتبلية في طبق الفرن ووزعي مرق الدجاج وأرباع الليمون وغطي الطبق بورق الألمنيوم.

أدخلي الدجاج للفرن على حرارة 200 لمدة 20 دقيقة.

ازيلي القصدير وخففي الفرن لحرارة 170 واتركيه لمدة 50 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

حمري وجه الطبق وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو الخضار حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالمشروم

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