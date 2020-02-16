تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكوسا : 5 حبات (حجم متوسط)

- البصل : 1 حبة (مفرومة)

- لحم مفروم : 100 غراماً

- جبنة بازميزان : نصف كوب

- البندورة الكرزية : عبوة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البقدونس : قليل (للتزيين) الطريقة: الخطوة الأولى الكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم خطوة بخطوة الخطوة الثانية

مقاديرالكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم الخطوة الثالثة

نقطع الكوسا أنصاف بالطول الخطوة الرابعة

نسحن مقلاة محززة مدهونة بالزيت ونشوي الكوسا والبندورة الكرزية فيها حتى تتحمر الخطوة الخامسة

نقسم البندورة الكرزية من النصف بعد شويها الخطوة السادسة

باستخدام ملعقة صغيرة نزيل جزء من لب الكوسا المشوي لعمل حفرة صغيرة ونحتفط بلب الكوسا الخطوة السابعة

لتحضير الحشوة: نضع اللحم على النار حتى تنشف ونتبل بالملح والبهارات Advertisements الخطوة الثامنة

ثم نضيف البصل إلى اللحم المتبل الخطوة التاسعة

نضيف لب الكوسا بعد أن نفرمه إلى خليط اللحم الخطوة العاشرة

نحشو أنصاف الكوسا بحشوة اللحم المفروم الخطوة الحادية عشر

نضع البندورة الكرزية المقطعة والمشوية فوق اللحم الخطوة الثانية عشر

نصف الكوسا المحشو بطبق الفرن وندخله فرن محمى مسبقاً لمدة 20 دقيقة الخطوة الثالثة عشر

نرش الجبنة البازميزان والبقدونس بعد أن نخرج الطبق من الفرن ويقدم دافئا قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير محشي الكوسا بالبرغل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي الكوسا باللبن

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