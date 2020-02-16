تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الكوسا : 5 حبات (حجم متوسط)
- البصل : 1 حبة (مفرومة)
- لحم مفروم : 100 غراماً
- جبنة بازميزان : نصف كوب
- البندورة الكرزية : عبوة
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- البقدونس : قليل (للتزيين)
الطريقة:
الخطوة الأولى
الكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم خطوة بخطوة
الخطوة الثانية
مقاديرالكوسا المشوي بحشوة اللحم المفروم
الخطوة الثالثة
نقطع الكوسا أنصاف بالطول
الخطوة الرابعة
نسحن مقلاة محززة مدهونة بالزيت ونشوي الكوسا والبندورة الكرزية فيها حتى تتحمر
الخطوة الخامسة
نقسم البندورة الكرزية من النصف بعد شويها
الخطوة السادسة
باستخدام ملعقة صغيرة نزيل جزء من لب الكوسا المشوي لعمل حفرة صغيرة ونحتفط بلب الكوسا
الخطوة السابعة
لتحضير الحشوة: نضع اللحم على النار حتى تنشف ونتبل بالملح والبهارات
الخطوة الثامنة
ثم نضيف البصل إلى اللحم المتبل
الخطوة التاسعة
نضيف لب الكوسا بعد أن نفرمه إلى خليط اللحم
الخطوة العاشرة
نحشو أنصاف الكوسا بحشوة اللحم المفروم
الخطوة الحادية عشر
نضع البندورة الكرزية المقطعة والمشوية فوق اللحم
الخطوة الثانية عشر
نصف الكوسا المحشو بطبق الفرن وندخله فرن محمى مسبقاً لمدة 20 دقيقة
الخطوة الثالثة عشر
نرش الجبنة البازميزان والبقدونس بعد أن نخرج الطبق من الفرن ويقدم دافئا
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