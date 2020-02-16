تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجريب فروت بالجرجير

المقادير

- الرمان : نصف كوب

- جبن فيتا : ربع كوب (مفتت)

- الغريب فروت : 1 حبة (كبير الحجم / مقشر ومقطع مكعبات)

- الجرجير : 2 كوب (بيبي أو مفروم خشن)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: اخلطي الجرجير والجريب فروت والرمان في طبق.

وزعي خل البلسمك وعصير الليمون والملح وقلبي السلطة.

وزعي الجبن الفيتا المفتت على وجه الطبق وقدميها فوراً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير طريقة إعداد وتحضير سلطة الجرجير بالقرع المشوي

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