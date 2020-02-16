شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أكبر مسابقة للبطولة العربية المفتوحة للروبوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد البطولة العربية المفتوحة للروبوت أقوى البطولات السنوية التى تقام فى الوطن العربى، فى مجال الروبوت والعلوم والهندسة والبحث العلمى، وهى إحدى فعاليات الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعى، وقد أقيمت أولى مسابقاتها عام 2008 فى دولة الكويت، وتقام البطولة كل عام فى دولة عربية مختلفة. وتستضيف مصر العربية البطولة هذا العام فى دورتها الثالثة عشرة بعد قبول ملف تنظيم المسابقة من قبل مجلس إدارة الجمعية العربية للروبوت، وذلك للمرة الثالثة بعد استضافتها بنجاح عام 2012 بمدينة الإسكندرية وعام 2018 بمدينة شرم الشيخ.

قال أيمن القبانى، نائب رئيس الجمعية العربية للروبوت، إن البطولة العربية المفتوحة للروبوت تضم عشر مسابقات عربية وعالمية مختلفة فى مجال الروبوت والذكاء الاصطناعى، ويشارك فيها فرق من مختلف الأعمار من الطلاب العرب من 4 سنوات حتى بعد المرحلة الجامعية، ويشارك هذا العام على أرض مصر نحو 17 دولة عربية وتشارك بعدد 200 فريق وأكثر من 3000 زائر و100 من الحكام والمتخصصين ومئات الشباب المنظمين للفعاليات، وستكون هذه الدورة من أكبر المسابقات منذ بداية إطلاق المسابقة منذ 13 عام تقريبا.

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أضاف «القبانى» فى لقاء صحفى أن هناك 38 فريقا من مصر تأهلوا للمشاركة فى البطولة، وأن أعداد المشاركين تتضاعف سنويا، وأن هناك نحو 800 فريق تنافس فى فعاليات المسابقة من الإسكندرية والصعيد ومدن القناة، موضحا أن الجمعية تقوم بتأهيل المدربين ثم يقومون بتدريب الطلاب سواء فى المدارس الحكومية والخاصة ومراكز التدريب المختلفة.

وعن التحديات التى تقابل المتسابقين خلال المشاركة فى البطولة، لفت أيمن إلى أن أبرزها هو دخول بعض القطع التى تدخل فى تصنيع الروبوت إلى البلاد لاعتبارات أمنية، أو دخول الروبوتات الخاصة بالمشاركين فى حالة انعقاد المسابقة داخل مصر، فضلا عن عدم وجود الرعاية الكافية من جانب الدولة للعقول المتميزة التى تشارك وتفوز بأفكارها فى تلك المسابقات، لافتا إلى أن معظم الأفكار تقوم على حل مشكلات المجتمع، مشيرا إلى أن هناك فريقا من المتسابقين فكر فى مشكلة المياه وكيفية ترشيد استهلاكها، وهو ما دفعهم لابتكار غسالة بدون مياه، لتوفير كمية كبيرة جدا من المياه التى يتم إهدارها فى الغسل والشطف، ومجموعة أخرى سعت لعمل مصدر جديد للمياه من خلال صرف مياه التكييفات، وهى مياه نظيفة مقطرة وتجميعها من خلال مواسير فى تنكات لتوفير مياه شرب لعمارة بالكامل خلال فترة الصيف، وكل من يفعل ذلك أطفال صغار لا يتعدى عمرهم 10 سنوات.

وأوضح «قبانى» أن هناك روبوتات صممها المشاركون فى السن الأكبر لتقوم بمهام أكثر تعقيدا مثل عمليات البناء والمساعدة فى أعمال المنزل وغيرها، موضحا أن فكرة المسابقة خلال العام الجارى تقوم حول المدن الذكية، ومطابقتها للبيئة وتحمل الزلازل، وأن توفير حياه سهلة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالب الدولة بالاهتمام بهؤلاء الشباب وتنميتهم وتبنى أعمالهم، لافتا إلى أن معظم الدول تقدم منح مجانية للفائزين فى المسابقات للدراسة لديها، واستقطابهم من خلال رعاية مشروعاتهم، وهو ما يعد خسارة كبيرة وإهدارا لموارد بشرية واعدة.