إنفوجراف.. "كورونا" يقتل 1527 ويصيب 67 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا إلى 1527 وفاة، فيما أصاب 67 ألفا و169 شخصا حول العالم.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ الفيروس أودى بحياة 1523 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز مستجدات فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم..



