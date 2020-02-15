اليابان تجري بروفة لانطلاق شعلة أولمبياد طوكيو 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت اليابان اليوم (السبت) بروفة لانطلاق شعلة دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي تستضيفها العاصمة طوكيو في الصيف المقبل، بعد 5 أشهر من الآن.



وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية عام 2020 في النسخة رقم 36 بتاريخ الأولمبياد، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها هذا الحدث بعد نسخة 1964.



وشهدت البروفة مشاركة الممثلة اليابنية الشهيرة ساتومي إيشيهارا، وسط درجة تأمين كبرى خاصة مع تفشي فيروس "كورونا".

واصطف مئات الأشخاص في شوارع مدينة "هامورا"، لمتابعة تجربة إيقاد الشعلة الأولمبية.

وتنطلق الشعلة الأولمبية في 26 مارس/آذار المقبل وتزور مقاطعات اليابان قبل افتتاح الألعاب في 24 يوليو/تموز.