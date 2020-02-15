شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تكشف عن هاتف «Galaxy Z Flip» القابل للطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «سامسونج» عن أحدث أجهزتها القابلة للطى Galaxy Z Flip، حيث تمت هندسة تصميمه باستخدام مادة زجاجية قابلة للطى هى الأولى من نوعها، مع شاشة عرض مقاس 6.7 بوصة والتى تتحول عند طيها إلى جهاز صغير الحجم يتناسب مع راحة يد المستخدم، ومزوداً بوصلات مفصلية مخفية وتقنيات متقدمة.

وتم تصميم هاتف Galaxy Z Flip القابل الطى لتمكين المستخدمين من حملة بسهولة، حيث يمكن للمستخدم طوى الجهاز ليصبح بحجم المحفظة لوضعه بسهولة فى الجيب أو الحقيبة، وعند فتح الجهاز يتضاعف حجم الجهاز تقريباً ليقدم للمستخدم شاشة عرض بحجم 6.7 بوصة، من نوع Infinity Flex، كما يضمن موقع الكاميرا الموجود فى الجزء العلوى من الشاشة أيضاً التخلص من أى عوامل تشويش أو تأثير، ويمكن المستخدمين من التقاط المزيد من الصور فائقة الجودة أثناء التنقل.

ويمكن الهاتف من قراءة الإشعارات فى كل الوضعيات - سواء كان مغلقاً أو واقفاً فى وضع مستقيم أو مفتوحاً- وعندما يكون الهاتف فى وضع الإغلاق، يمكن للمستخدم أيضاً التحقق من التاريخ والوقت وحالة البطارية فى لمحة على شاشة العرض الخارجية، ومن خلال قراءة الإشعارات فى الوقت الفعلى سيتمكن المستخدم من الرد بسهولة على المكالمة دون الحاجة إلى فتح الجهاز أو الرد على الرسائل بمجرد النقر على الإشعار وفتح الجهاز.