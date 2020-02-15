شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح من «فيسبوك» لحماية أمن الأطفال على «منصات التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت «فيسبوك» 10 نصائح لمساعدة مستخدمى الموقع وأطفالهم على الحفاظ على أمانهم خلال تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعى.

1- ابدأ حواراً مع أطفالك مبكراً، وذلك قبل أن ينشطوا على مواقع التواصل الاجتماعى

أظهرت الأبحاث أن الأطفال دون سن السادسة يمكنهم التعامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ابدأ الحديث مع أطفالك حول التقنيات قبل بلوغهم سن الثالثة عشرة والسماح لهم ببدء نشاطهم على مواقع التواصل، أرسل له طلب صداقة وتابع نشاطه كصديق على صفحاته.

2- خذ بعين الاعتبار المحظورات المرتبطة بالسن

لا يسمح فيسبوك وإنستجرام للأطفال بإنشاء حساب إذا ما كانوا دون سن الـ13 (فى بعض الدول، يرتفع حد السن بحسب القوانين المحلية).

3- تأكد من أن طفلك مدرك لقواعد الاستخدام سواء كان متواجدا على الإنترنت مباشرة أم لا

عليك أيضاً تعليمهم طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والتفكير فيما يشاركونه على الإنترنت، وأسلوب الموافقة على طلبات الصداقة من شخص غريب.

4- اطلب من طفلك أن يعلمك

إذا كنت ولى أمر غير نشط على مواقع التواصل وتود تجربة الاستماع إلى الموسيقى من حفل مباشر، أو إذا كان طفلك يعتمد على خدمة معينة، ولا تعرف كيفية عمل ذلك، اطلب منه المساعدة.

5- حدد واستفد من اللحظات المناسبة

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تعد لحظة حصول طفلك على هاتفه المتحرك الأول فرصة ثمينة لوضع قواعد الاستخدام. وعندما يبلغ السن الذى يسمح له بإنشاء حساب على فيسبوك أو إنستجرام أو على أى منصة تواصل اجتماعى، فإن ذلك يعد أيضاً فرصة للحوار.

6- ساعد أطفالك على إدارة وقتهم على الإنترنت

حاول أن تكون نموذجاً يحتذى به فإذا ما حددت وقتاً مخصصاً لأطفالك لاستخدام وسائل التواصل أو التواجد على الإنترنت فعليك أنت أيضاً اتباع تلك الظوابط.

7- ساعدهم فى فحص وإدارة إعدادات الخصوصية

فور إنشاء طفلك حسابه الشخصى على إحدى وسائل التواصل، فإنه يمكنه استخدام الأدوات وضبط الإعدادات، كما يمكن للطفل حظر بعض الأنشطة على حسابه وإرسال تقارير عن حسابات أو تعليقات تبدى تنمراً تجاهه.

8- انصح طفلك بإرسال تقرير إذا ما شاهد أمراً يقلقه

يوجد رابط تقريباً على كل تعليق منشور على فيسبوك أو إنستجرام لإرسال تقرير عن سوء المعاملة والتنمر والتحرش والمشاكل الأخرى.

9- تبادل تجاربك مع أطفالك وتعرف على تجربتهم

يمكنك التقاط أسعد اللحظات العائلية فى صورة أو مقطع فيديو، والجلوس مع طفلك لتعديل الصور، وإضافة الفلاتر واستخدام خصائص الواقع الافتراضى، كما يمكنك الحديث عما تحب فعله على الإنترنت، وبهذه الطريقة تقومان معاً بمشاركة وتبادل خبراتكم التقنية.

10- ثق بنفسك

يمكن وبشكل نموذجى تطبيق الأسلوب التربوى الذى تتبعه مع أطفالك على أرض والواقع وتبنى ذات القواعد فيما يخص نشاطهم على الإنترنت. وتدريب طفلك على اتباع الضوابط الأساسية.