شكرا لقرائتكم هل تعلم.. ثلثا وفيات فيروس كورونا من الرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لاحظت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن ثلثي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا هم من الرجال. وبحسب ما نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية ربط الخبراء هذه البيانات بعوامل عدة منها أن الكثير من الرجال يدخنون، وبالتالي يتطور الفيروس في رئتيهم بسرعة أكبر إلى التهاب رئوي لا نموذجي، والسبب الآخر وراثي، حيث يمكن أن يكون الرجال أكثر قابلية للمرض. ومن بين العوامل أيضا النشاط الاجتماعي المنخفض للمرأة ما يقل من احتمالات إصابتها بمرض خطير .

(أسوشييتد برس)

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجامعة الروسية "صداقة الشعوب"، إن الرجال الصينيين أكثر نشاطا اجتماعيا وبالتالي أكثر عرضة للإصابة، مضيفا أن النساء أقل عرضة لطلب المساعدة الطبية.

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(أسوشييتد برس)

وذكرت أخصائية في علم الأوبئة والأمراض المعدية، غالينا كوجيفنيكوفا، أن هناك إصابات فيروسية أخرى التي يتعرض لها الرجال أكثر من النساء، على سبيل المثال، ساركوما كابوزي، لكن الأمر يتطلب دراسة دقيقة في حالة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الروسية، أن هذا الفيروس يشكل أكبر خطر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 سنة، بغض النظر عن العرق والوضع الاجتماعي، فعدد قليل من الأطفال والنساء الحوامل يصابون بالعدوى.

iStock لقاح كورونا

وأعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الجمعة أن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الإقليم الواقع في وسط الصين ارتفع بواقع 121 حالة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1380 شخصاً.