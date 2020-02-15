تعرف علي أهم وأبرز فوائد الفازلين

فوائد الفازلين تتمثل في تغذية البشرة وتفتيحها وترطيب الشعر الجاف، يتكون الفازلين من زيوت طبيعية وآمنة للبشرة والشعر مما يجعله حل آمن وسريع لعلاج مشاكل البشرة، كما أن له فوائد أخرى لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم أو تكبير حجم الثدي بسرعة، وفي المقال جمعنا لكم أشهر وصفات استعمال الفازلين كالتالي.

فوائد الفازلين للبشرة

فوائد الفازلين للبشرة الجافة يعيد ترطيب البشرة من جديد ويضيف عليها النضارة التي فقدتها بسبب عوامل الجو الخارجية.

تعاني معظم الفتيات من اسمرار الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس بدون كريم واقي، إلا أن الفازلين يخفف من حروق الشمس.

بعد إزالة الشعر الزائد من الوجه، ينصح بإستعمال فازلين لأنه يقلل من أحمرار الوجه وتهيج الجلد بشكل عام إن كانت بشرتك حساسة.

البشرة المختلطة والجافة تعاني من التشققات والخشونة في الوجه وبعض أجزاء الجسم، لهذا الفازلين يقضي بسرعة على التشققات.

ضعي كمية من الفازلين مع قطرات من ماء الورد على وجهك قبل النوم، تساعد هذه الطريقة على تفتيح البشرة.

تزيد تجاعيد الوجه ببساطة بسبب زيادة تعرضها للتشقق والإجهاد بدون علاج لها لفترات طويل، لهذا عليكي الاهتمام بترطيب وجهك خصوصًا إن كنت تعاني من البشرة الجافة لأنها تحتاج إلى عناية كبيرة، كما أن الفازلين يساعد على تهذيب منطقة الحواجب، يمكنك وضع القليل من الفازلين على الحواجب واستعمال مشط الحواجب لتسريح هذه المنطقة وسوف تلاحظي الفرق الكبيرة في تكثيف الحواجب.

فوائد الفازلين للشعر

الشعر الجاف هايش وشكله قبيح، إلا أن الفازلين يعطي لهذا الشعر المجهد مظهر ناعم ورائع.

يساعد الفازلين على تنعيم الشعر وبالتالي يكون حل سحري للشعر المعقد عند الأطفال، حيث يسهل تسريح الشعر بعد أضافه الفازلين.

فوائد الفازلين للمنطقة الحساسة

هناك خلطات مجربة فعالة في تفتيح المنطقة الحساسة عن طريق استعمال الفازلين بإضافة بعض المكونات الطبيعية الأخرى كالتالي.

وصفة الفازلين والكركم: أضيفي 10 معالق من الفازلين مع معلقة ونصف من الكركم المطحون الناعم.

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أمزجي الخليط جيدًا وضعيه لمدة نصف ساعة في مكان بارد.

ضعي الخليط في برطمان أو علبة صغيرة وكل يوم ادهني المنطقة الحساسة لمدة ساعة ثم اغسلي بالماء البارد.

استمري على هذه الطريقة لمدة شهر وسوف تلاحظي تفتيح هذه المنطقة.

فوائد الفازلين للصدر

صارت النساء اليوم تبحث عن طرق فعالة لتكبير منطقة الثدي بسرعة وهذا بالطبع بدون اللجوء لعمليات جراحية باهظة الثمن ونتائجها غير مضمونة، لهذا يعتبر الفازلين حل سريع وآمن تمامًا لتكبير الثدي، حيث تقومي بدهن هذه المنطقة بالفازلين وتدليكها جيدًا قبل النوم كل يوم، واستمري على هذه الطريقة لمدة شهر كامل وبعدها سوف تلاحظي زيادة الحجم في تلك المنطقة.

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