تعرف علي أهم وأبرز فوائد زيت جوجوبا

فوائد زيت جوجوبا هي تحفيز نمو الشعر كما يعمل منظف لفروة الرأس وخصوصًا في البشرة الدهنية التي تعاني من الزيوت الكثيرة، يحتوي الجوجوبا الأصلي على معادن طبيعية تساعد في التخلص من الأتربة والزيوت التي تتسبب في تساقط الشعر، كذلك يعتبر مضاد حيوي طبيعي يحارب البكتيريا والفطريات الضارة في فروة الرأس .

فوائد زيت جوجوبا

زيادة لمعان الشعر: يعتبر جوجوبا سيروم طبيعية، كما أنها يحافظ على صحة الشعر وزيادة لمعانه.

الشعر الجاف: يعاني الشعر الجاف من نهايات متقصفة، إلا أن الجوجوبا يعمل على اصلاح الشعر المتقصف وبالتالي مظهر صحي.

تحفيز نمو الشعر: يحارب انسداد بصيلات الشعر، وبالتالي فإنه يمنع تساقط الشعر.

بلسم طبيعي للشعر:يحتوي زيت الجوجوبا على البروتينات والمعادن التي تزيد من ترطيب الشعر، وبالتالي فإنه يصلح للشعر المجعد.

فوائد زيت جوجوبا الشعر الدهني

مشكلات الشعر الدهني تتركز في زيادة الزيوت على فروة الرأس التي تتسبب في انسداد البصيلات وبالتالي عدم وصول الأكسجين لفروة الرأس، جميع منتجات الشامبو

Advertisements

الموجودة في الأسواق تعمل على التخلص من الزيوت ولكنها في المقابل تحول الشعر الدهني إلى شعر جاف، إلا أن زيت الجوجوبا يخلص الفروة من الزيوت الزائدة، ولكنه في المقابل يمدك بزيوت طبيعية ومعادن تعمل على رطوبة الشعر وزيادة تدفق الأكسجين وبالتالي التمتع بشعر صحي.

زيت الجوجوبا لإنبات الشعر

اخلطي زيت الجوجوبا مع بعض الزيوت الطبيعية الأخرى مثل الزيتون والخروع، وضعي الخليط على شعرك قبل غسله بنصف ساعة.

يمكنك وضع زيت الجوجوبا على كريم الشعر الذي تستخدميه، ووضعه يومياً.

قد يهمك أيضا:

أطعمة غذائية تساعد على حرق دهون البطن بسرعة لإنزال الوزن

تعرف علي أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بجفاف فروة الرأس