تعرف علي أهم وأبرز فوائد الجزر

السعرات الحرارية في الجزر وفوائده للرجيم من خلال موقع محتوى , الجزر من أنواع الخضار المتوفر في الأسواق والذي يدخل في عمل الكثير من الوصفات والسلطات ويتوفر منها الاحمر والاصفر والبرتقالي والأبيض وتختلف الألوان على حسب تركيز الكاروتين فيه وتنتشر زراعته في شمال افريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى .

السعرات الحرارية في الجزر

الجزر من الخضراوات التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية منخفضة فتناول حبة متوسطة من الجزر بوزن 60 جرام تحتوى على 31 سعر حراري .

وتناول نصف كوب من الجزر المطبوخ يحتوي على 35 سعر حراري .

فوائد الجزر للرجيم

الجزر من العناصر الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن فهو يدخل في نظام الحمية الغذائية حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء والتي تعطي شعور بالشبع لأطول مدة ممكنة كما إنه يحتوى على نسبة سعرات حرارية منخفضة .

فوائد الجزر للصحة

يحتوى الجزر على مادة الكاروتينات والتي تقي من الاصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة وسرطان القولون .

من الأغذية الغنية بفيتامين أ والكاروتينات التي تحسن من صحة العينين وتحمي من الإصابة بالعمى الليلي وتقلل من الانتكاسات المرتبطة بالعمر .

من الاكلات التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم لاحتوائه على نسبة كربوهيدرات منخفضة .

الجزر من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية والبوتاسيوم مما يساعد على الحفاظ على ضغط الدم .

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ج مما يعزز من الجهاز المناعي للجسم ويقي من الإصابة بنزلات البرد .

الجزر من الأغذية المدرة للبول والتي تعالج التهاب الكلى والمثانة .

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تحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة .

تعتبر مضاد حيوي تقتل البكتيريا الضارة في الامعاء ويساعد على سرعة شفاء قرحة المعدة .

يساعد على تفتيت حصى المرارة ويشفي من أمراض الكبد .

يقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد على البشرة .

محاذير تناول الجزر

ينصح بتناول الجزر وعصير الجزر بشكل معتدل للأطفال حيث أن المبالغة في تناوله قد يسبب اصفرار الجلد وتسوس الاسنان عند الاطفال .

بالرغم من فوائد الجزر العديد وقيمته الغذائية العالية ولكن لا ينصح بالإفراط في تناوله أثناء فترة الحمل والرضاعة .

لا يجب تناول الجزر لمن يعانون من حساسية تجاه التامول و الكرفس و حبق الراعي والتوابل والنباتات ذات صلة .

الإفراط في تناول الجزر قد يسبب إنخفاض في مستوى السكر ولذلك يجب مراقبة مستوى السكر لمرضى السكري في حالة تناول كميات كبيرة من الجزر .

وفي النهاية فقد عرضنا عليكم كمية السعرات الحرارية والقيمة الغذائية للجزر وفوائدة للصحة وخسارة الوزن .

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