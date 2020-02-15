تعرف علي أهم وأبرز فوائد البازلاء

السعرات الحرارية في البازلاء وفوائده للصحة من خلال موقع محتوي , البازلاء الخضراء من انواع الخضار المنتشر على مستوى العالم والتي تحتوى على قيمة غذائية عالية ونسبة سعرات حرارية منخفضة .

السعرات الحرارية في البازلاء

البازلاء من انواع الخضار التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية منخفضة جدا فتناول طبق صغير من البازلاء المطبوخة تحتوي على 67 سعر حراري و11 جرام من الكربوهيدرات و 5 جرام من البروتين ونصف جرام فقط من الدهون .

وتناول 100 جرام من البازلاء يحتوي على مجمل سعرات حرارية 85.94 منها 62.52 سعر حراري من الكربوهيدرات و 1.98 سعر حراري من الدهون و 21.44 سعر حراري من البروتين .

فوائد البازلاء للرجيم

البازلاء من الأكلات التي يحبها الكثيرون والتي لها طعم مميز وغني ويمكن تناولها مطبوخة أو إضافتها من الاطباق سواء الأرز أو السلطة ويمكن تناولها نيئة .

البازلاء من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية والقيمة الغذائية العالية بالرغم من كمية السعرات الحرارية المنخفضة والدهون القليلة مما يجعلها وجبة أساسية في نظام الحمية الغذائية .

الألياف الغذائية تساعد على الشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام لأطول فترة مما يساعد على خسارة الوزن كما تحسن من عملية التمثيل الغذائي وتعزز من صحة الجهاز الهضمي .

البازلاء من الخضراوات التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية منخفضة فتناول كوب من البازلاء المطبوخ يحتوي على 67 سعر حراري وهي نسبة منخفضة جدا .

يعتبر البازلاء مصدر للألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم أثناء نظام الحمية الغذائية .

فوائد البازلاء للصحة

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تساعد تناول طبق البازلاء في خفض مستوي الكوليسترول في الجسم وحماية القلب من الأمراض ويقي من الإصابة بتصلب الشرايين .

كما إنه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة ما يساعد على رفع مناعة الجسم وحمايته من الأمراض المختلفة .

يحافظ على صحة الأوعية الدموية وبالتالي يحافظ على الشرايين والقلب .

يقي من الاصابة بأنواع كثير من السرطان فهو يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة التي تحارب الخلايا السرطانية .

يساعد في علاج الأنيميا ورفع مستوى الهيموجلوبين في الدم لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج الهام لامتصاص الحديد في الجسم .

له خواص مضادة للإلتهاب مما يقلل من حدة الالتهابات ويسكن آلام الناتجة عنها .

يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتينات .

يحسن من وظائف الجهاز الهضمي ويعالج مشاكله مثل الامساك .

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