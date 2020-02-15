تعرف علي أهم وأبرز فوائد قصب السكر

السعرات الحرارية في عصير قصب السكر وفوائده للصحة من خلال موقع محتوي , عصير قصب السكر من أشهر المشروبات الشعبية الموجودة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ويعتبر من المشروبات الطازجة والتي يتم تناولها سريعا حتى لا يحدث أكسدة ويتحول إلى كحول إيثيلي .

السعرات الحرارية في عصير قصب السكر

تناول كوب من عصير القصب ما يعادل 150 جرام يحتوى على 180 سعر حراري , وكل 100 جرام من قصب السكر يحتوي على 82 سعر حراري , وكل ملعقة صغيرة من عصير قصب السكر تمد الجسم ب 15 سعر حراري .

فوائد تناول عصير قصب السكر

من أهم فوائد قصب السكر بأنه مدر للبول فهو يساعد على التخفيف من أعراض حصى الكلى وتعزيز وظائف الكلى والتخلص من التهابات المجاري البولية .

يعزز من صحة الكبد ويعالج أعراض اليرقان ومشاكل الكبد مثل اصفرار العين والجلد .

من المشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن والتي تمد الجسم بالطاقة فهو غني بالكربوهيدرات والبروتينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم

له خواص ملينة فهو يساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك .

يخفف من حموضة المعدة .

يعزز من صحة الإسنان ويقلل من فرص الاصابة بتسوس الأسنان ويقضي على رائحة الفم الكريهة .

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أثبتت الدراسات أن تناول عصير القصب يساعد في التخفيف من الاكتئاب .

يقوي العظام .

يساعد في علاج النحافة .

عصير قصب السكر ومرضى السكري

من الشائع أن شرب عصير قصب السكر غير مناسب لمرضى السكري فهو يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكروز ولكن في الآونة الاخيرة أظهرت دراسات أن عصير قصب السكر مفيد لمرضى السكر وهذا يعتمد على مدى قياس سرعة الطعام في رفع مستوى السكر في الدم ويكون أعلى من 100 حيث يحتوي عصير قصب السكر على مؤشر نسبة سعر في الدم تعادل 43 وهذا يجعله مناسب لمرضى السكر وقد وافقت الجمعية السكري الأمريكية أن تناول قصب السكر سواء على شكلة الطازج أو عصير

بديل جيدا جدا للسكر الأبيض المكرر فهو يعتبر من السكريات المشتقة من النباتات والتي يتم معالجتها عن طريق الكبد وليس في الأمعاء الدقيقة حيث ينتج عنها الفركتوز والجلوكوز والتي يتم امتصاصها ببطء أكثر من السكروز .

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