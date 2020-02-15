دراسة تؤكد أن الالتزام بمعايير غسل اليدين بالمطارات يقلل انتشار الأمراض

أوضحت نتائج دراسة جديدة، أن الالتزام بمعايير النظافة الشخصية المناسبة في المطارات، يمكن أن يقلل من خطر حدوث وباء محتمل وانتقال الأمراض والفيروسات، بنسبة تتراوح بين 24 و 69 ٪.



ومع اندلاع فيروس كورونا في الصين، وتفشيه فى أجزاء أخرى من العالم، اقترحت دراسة حديثة تنفيذ استراتيجيات الحد من الأمراض مثل النظافة المناسبة لليدين في المطارات في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمكن أن يكون فعالاً في الوقاية من العدوى وانتشار الأمراض.

وحللت دراسة نشرت في مجلة "Risk Analysis"، تأثير تطبيق استراتيجيات الحد من الأمراض في المطارات في أنحاء مختلفة من العالم، واكتشفت الدراسة أن زيادة مشاركة المسافرين مع النظافة الشخصية المناسبة في جميع المطارات لديها القدرة على تقليل خطر حدوث وباء محتمل بنسبة 24-69٪.



وحدد الباحثون أن استراتيجيات غسل اليدين ، يمكن أن ينخفض معها ​​خطر الوباء بنسبة تصل إلى 37 ٪، و تشير الدراسة أيضًا إلى أنه إذا تم تطبيق ممارسات غسل اليدين المتزايدة في عشرة مطارات رئيسية ، فسيكون لذلك تأثير كبير على تقليل انتشار الفيروسات.



هذه المطارات العشرة ليست مجرد مواقع تشاهد أعدادًا كبيرة من الركاب ، ولكنها أيضًا تربط المسافرين مع وجهات في جميع أنحاء العالم، و تشمل تلك المطارات لندن هيثرو ولوس أنجلوس إنترناشونال وجون ف. كينيدي وتشارلز ديجول ودبي إنترناشونال وفرانكفورت وهونج كونج إنترناشونال وبكين كابيتال وسان فرانسيسكو وأمستردام شيفول.

تحتوي المطارات أيضًا على العديد من الأسطح الملوثة للغاية والتي يلمسها المسافرون في كثير من الأحيان ، بما في ذلك شاشات تسجيل الوصول ذات الخدمة الذاتية ، والمساند ، وأزرار المياه ، ومقابض الأبواب ، والمقاعد وطاولات، والدرج. بالإضافة إلى زيادة وتيرة تنظيف المناطق العامة وتعقيمها ، فإن استخدام آداب السعال المناسبة ، وارتداء أقنعة الوجه وممارسات النظافة الصحيحة للأيدي، هي الإجراءات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يعتمدها المسافرون .

وأوضحت الدارسة انه إذا زادت نظافة الأيدي في جميع المطارات من 20 ٪ إلى 30٪ ، عن طريق زيادة القدرة و الوعي بغسل اليدين ، فإن تأثير الأمراض المعدية المحتملة سيكون له تأثير عالمي أصغر بنسبة 24 ٪.

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