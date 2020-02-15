تعرف علي الفرق بين النوبة القلبية ونوبة الهلع

سرعة ضربات القلب.. ألم في الصدر.. أعراض شائعة للنوبة القلبية ولكن قليلا من يعرف أن هذه أيضاً من أعراض نوبة الهلع أو القلق، حيث يشترك الاثنان في بعض الأعراض، لذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي طلب المساعدة الفورية أم لا، من المهم أن تفهم كيفية التمييز بينهما، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع " womansday".

وقالت الدكتورة ريبيكا ليبوفيتش: "من الصعب التمييز بين الأزمات القلبية ونوبات القلق والهلع، فكثير من الناس الذين يعانون بالفعل من نوبة هلع يعتقدون أن لديهم نوبة قلبية."

والتفرقة بين نوبة الهلع و النوبة قلبية يختلف بين الرجال والنساء، على الرغم من أن أعراض نوبة الهلع متشابهة في كلا الجنسين ، إلا أن أعراض النوبة القلبية مختلفة تمامًا.

على سبيل المثال، بدلاً من ألم شديد في الصدر، فإن أحد أكثر مؤشرات الإصابة بنوبة قلبية عند النساء هو صعوبة التنفس لكن لكل من الرجال والنساء، هناك أعراض مميزة تسمح لك بتحديد الفرق بين النوبات القلبية ونوبات الهلع.

الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية تشمل آلام كبيرة في الصدر وضيق في التنفس.

تختلف أعراض الأزمة القلبية حسب الجنس.

وقالت ليبوفيتش: "سيقول المرضى الذكور إنهم يعانون من ألم حاد في الصدر يحدث غالبًا أثناء المجهود البدني، سوف يصفونه بأنه ألم طعن وسحق وغالبًا ما يمسكون بصدرهم بقبضة مشدودة، عادة ما يصف الرجال الألم الذي يشع في ذراعهم وفكهم الأيسر.

وأضافت "قد تكون أعراض النساء أقل وضوحًا، الأعراض الأكثر شيوعاً لدى النساء هي ضيق التنفس والإرهاق" ، سيقولون إنهم يشعرون بالتعب والمرض، مثله مثل الأنفلونزا".

ومن جانبها قالت الدكتورة ساندرا سيكولار، طبيبة طب الطوارئ ، أن "العديد من الأطباء قد يتغاضون عن ضيق التنفس والإرهاق لدى النساء ويتم تشخيص نوباتهم القلبية في كثير من الأحيان على أنها نوبات فزع ".

نوبات الهلع ، من ناحية أخرى، تشمل زيادة معدل ضربات القلب.

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على عكس النوبات القلبية، لا تختلف أعراض نوبات الهلع عمومًا حسب الجنس.

تميل نوبات الهلع أن تستمر حوالي 20 إلى 30 دقيقة، مع ازدياد ذروة الأعراض الحادة التي تحدث في حوالي 10 دقائق، إذا كان شخص ما يصف آلام الصدر التي استمرت نصف ساعة وتم حلها بعد ذلك، فعادةً ما لا تكون نوبة قلبية، على الرغم من أن هذا ليس صحيحًا دائمًا بنسبة 100٪."

نوبة الذعر تسبب ألم في الصدر كما إن ألم الصدر الناتج عن نوبة الهلع هو ألم مركزي في المعدة وأوسط الصدر لا يشع في الجسم".

وتشمل الأعراض الأخرى لنوبات الذعر زيادة في معدل ضربات القلب، والألم الذي يحدث بالتزامن مع مشاعر القلق.

وواحدة من المؤشرات الأولى التي تنذر بنوبة قلبية هي العمر، حيث تحدث معظم الأزمات القلبية عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والنساء فوق سن 55 عامًا.

التدخين ومرض السكري والكوليسترول المرتفع وتاريخ الأسرة من النوبات القلبية تزيد جميعها من فرص الإصابة بالنوبة القلبية.

ويمكن للطبيب التفرقة بينهما من خلال عمل اختبار رسم القلب لتقييم إيقاع القلب، وعمل تحاليل الدم.

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