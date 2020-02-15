دراسة تؤكد أن الرنين علي الأوعية الدموية يساعد في تشخيص جلطات الدم

تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسى من الاختبارات والفحوصات التي يطلبها طبيبك، ليفحص ما بداخل الأوعية الدموية والشرايين والأوردة، ويسمى هذا الاختبار MRA، ويستخدم لاكتشاف وتشخيص مشاكل الأوعية الدموية، وفقاً لموقع " webmd".

ويمكن للاختبار فحص الأوعية الدموية في أجزاء مختلفة من الجسم:

-الدماغ أو الرقبة.

-القلب أو الصدر.

-البطن، بما في ذلك الأعضاء، مثل الكبد أو الكلى.

-الحوض أو أسفل البطن.

-الأيدي والأرجل.

استخدامات تصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسى

قد يطلب طبيبك هذا الاختبار لأسباب مختلفة تشمل:

-التحقق من تمدد الأوعية الدموية أو ضعفها.

-العثور على أسباب تضييق الأوعية الدموية.

- البحث عن مشاكل في بنية الأوعية الدموية.

- الاستعداد للجراحة أو التحقق من النتائج بعد الجراحة.

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-تحديد موقع الأوعية الدموية المصابة بعد وقوع حادث

-المساعدة في علاج السرطان.

-تشخيص جلطات الدم.

ماذا يجرى أثناء اختبار MRA

-سوف تستلقى على طاولة وتنزلق إلى منطقة دائرية كبيرة، المجال المغناطيسي، قد تكون المعدات الفعلية مختلفة اعتمادًا على مكان إجراء الاختبار. بعض الأنواع تسمح مساحة صغيرة للتحرك.

-سيكون عليك البقاء ثابتًا أثناء الاختبار وقد يُطلب منك أن تحبس أنفاسك في بعض الأحيان، خلال MRA ، ستتمكن أنت والتقني من التحدث إلى بعضهما البعض.

-سوف يأخذ تقني الآشعة عدة صور، تُحدث الأجهزة ضوضاء عالية جدًا أو سحقًا ، لذا يمكنك ارتداء سدادات الأذن أو سماعات الرأس للمساعدة في تليين الأصوات.

-بالنسبة لبعض الاختبارات، ستحصل على صبغة خاصة تُحقن في أحد الأوردة، يساعد على جعل الصور أكثر وضوحًا وتفصيلا.

-هذا النوع من الأصباغ عادة لا يسبب الحساسية، على عكس بعضها التي تحتوي على اليود، ولكن إذا كنت تعاني من مرض في الكلى، فقد تحتاج إلى تخطي الصبغة لتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بالكلى.

- بعد الانتهاء من MRA سيعود الفني إلى غرفة الاختبار ويخرجك من الماسح الضوئي، سوف يزيل الصبغة في الوريد.

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