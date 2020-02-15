تعرف علي أهم 6 فواكه خطيرة علي مرض السكر

مرض السكر من الأمراض المزمنة والمنتشرة بشكل كبير ويحتاج مريض السكر لاتباع نظام غذائى صحى مع تناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة، فينصح مرضى السكر دائما بتجنب تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوى على نسبة عالية من السكر واستبدالها بالخضراوات والفواكه، ولكن ذكر موقع verywellhealth بعض أنواع الفواكه التي يجب أن يتجنبها مريض السكر ويحد من الاكثار في تناولها لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

فواكه يجب أن يتجنبها مريض السكر:

1: المانجو

تعتبر المانجو من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالسكريات والألياف والمواد الغذائية الأخرى التي تؤثر على صحة مريض السكر، لذلك ينصح بعدم الافراط في تناول المانجو واستبدالها بالفواكه التي تحتوى على نسبة قليلة من السكر.

2:العنب

يحتوى العنب على نسبة عالية من السكريات التي تعمل على زيادة الوزن، فينصح الأطباء مرضى النحافة بالإكثار من تناول العنب نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات التي تعمل على زيادة الوزن، لذلك يجب على مرضى السكر الحد من تناول العنب.

3:الكريز

يحتوى الكريز على كمية عالية من السكريات التي تؤثر على صحة مرضى السكر، لذلك ينصح بتناول كمية قليلة من الكريز.

4:الكمثرى

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تحتوى الكمثرى على كمية عالية من السكريات التي تؤثر على مرضى السكر لذلك ينصح بعدم الافراط في تناولها واستبدالها بالأطعمة الصحية .

5:البطيخ

على الرغم ان يحتوى على كمية كبيرة من المياه إلا انه يحتوى على نسبة عالية من السكريات التي تؤثر على مريض السكر.

6:التين

التين من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالسكريات ، لذلك على مريض السكر عدم الافراط في تناولها.

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