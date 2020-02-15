تعرف علي أهم 6 معلومات عن شلل الأطفال

مع إعلان وزارة الصحة عن انطلاق حملة تطعيم جديدة ضد مرض شلل الأطفال غدا الأحد حتى الأربعاء 19 فبراير الجارى، نقدم فى هذا التقرير أشياء مهمة يجب أن تعرفها عن مرض شلل الأطفال، وفقا لموقع avo health care.

على الرغم من أن شلل الأطفال أصبح من الأمراض النادرة بسبب تلقى التطعيمات ضد الفيروس المسبب له، لكنه لازال يشكل تهديدا، ووفقا الإحصائيات 1 من كل 200 إصابة بفيروس شلل الأطفال تؤدى إلى شلل لا رجعة فيه (عادة فى الساقين)، ومن بين المصابين بالشلل، يموت 5% إلى 10% عند شلل عضلات التنفس.

6 أشياء تحتاج إلى معرفتها عن شلل الأطفال

1- أصبح من الأمراض نادرة الحدوث فى معظم دول العالم

لقد اقتربنا بنسبة 99% من جعل شلل الأطفال شيئًا من الماضى على مستوى العالم، فعندما تم تشكيل المبادرة العالمية للقضاء شلل الأطفال كان شلل الأطفال متفشياً - حيث أصاب أكثر من 350 ألف شخص بالشلل فى السنة، ومنذ ذلك الوقت انخفضت أعداد حالات شلل الأطفال بأكثر من 99%، وتم إنقاذ أكثر من 16 مليون شخص من الشلل بسبب جهود التطعيم ضد المرض.

2- شلل الأطفال موجود حاليًا فى 3 دول فقط

هذه البلدان الثلاثة هى أفغانستان ونيجيريا وباكستان وتواجه مجموعة من التحديات مثل انعدام الأمن وضعف النظم الصحية وضعف الصرف الصحى، ويمكن أن ينتشر المرض من هذه البلدان لإصابة الأطفال فى بلدان أخرى عندما لا يتلقى الأطفال التطعيم.

3 - يمكن القضاء على شلل الأطفال نهائيا

هناك 3 سلالات من فيروس شلل الأطفال، ولا يمكن لأى منها البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة خارج جسم الإنسان، فإذا لم يستطع الفيروس العثور على شخص غير مصاب بالعدوى، فسوف يموت.

وقد تم القضاء على فيروس شلل الأطفال البرى من النوع 2 فى عام 1999، ولم يتم العثور على فيروس شلل الأطفال البرى من النوع 3 فى أى مكان فى العالم منذ عام 2012.

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4 - التطعيم هو أفضل رهان فى الوقاية من شلل الأطفال

هناك نوعان من اللقاحات المتاحة لقاح شلل الأطفال الفموى (لقاح شلل الأطفال) ولقاح شلل الأطفال المعطل (IPV).

5 - جولات التطعيم واسعة النطاق تساعد بسرعة على تعزيز المناعة

تساعد المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال البلدان فى إجراء المراقبة لجولات التطعيم على نطاق واسع وشلل الأطفال.

6- يجب تطعيم كل طفل للقضاء على شلل الأطفال

ويشمل ذلك أولئك الذين يعيشون في الأماكن النائية والذين يعانون من نقص الخدمات على هذا الكوكب.

يمكن تحرير العالم من تهديد شلل الأطفال، كل ما يتطلبه الأمر هو أن يلتزم الجميع بالعمل معًا للقضاء عليه.

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