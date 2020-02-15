تعرف علي أهم طرق علاج الانزلاق الغضروفي

الانزلاق الغضروفى من الحالات المرضية الشائعة التى تصيب الكثير من الناس وتسبب الألم، كما يمكن للحركة أن تزيد الأمر سوءاً، وقد يحدث بشكل مفاجئ عند الانحناء فتشعر بالألم الشديد، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية حدوث الانزلاق الغضروفى وهل يمكن علاجه، وفقا لما ذكره الموقع الطبى الأمريكى "كلايفند كلينيك".

وقال جراح العمود الفقرى دومينيك بيلى إن كل إنسان لديه 24 قرصة بين فقرات عموده الفقرى، بدءًا من الجزء العلوى (يُسمى العمود الفقرى العنقى) وصولًا إلى الجزء السفلى (يُسمى العمود الفقرى القطنى).

تعمل الأقراص طوال الطريق لأعلى ولأسفل أثناء حركتك لامتصاص الصدمات الناتجة عن الحركة تساعد الأقراص فى زيادة دورانك وتسمح لها بالانحناء والتحرك.

وأوضح دومينيك بيلى أن "الأقراص تشبه حلوى الجيلي التى تمنع احتكاك الفقرات وعندما يكثر الضغط عليه سوف يخرج القرص عن مكانه الفعلي في عمودك الفقري، وتلمس العصب وهذا يسبب الألم الشديد من القرص الفقرى.

أسباب الانزلاق الغضروفى

يمكن أن تسبب الحركة أو الإصابة أو الضغط أو العمر انزلاق الأقراص أو الغضاريف.

وقال الدكتور بيل: "بعض الأشخاص يتعرضون لحادث ويصبح انزلاق غضروفى، وفى بعض الأحيان قد تحدث بسبب أمر بسيط مثل الانحناء لربط الحذاء، وغالبًا ما يعرف الناس متى حدث ذلك بالضبط أو ما الذى تسبب به لأن الألم يحدث عادةً على الفور".

انزلاق الغضروف يمكن أيضا أن يكون بسبب الوراثة أو قد تؤدي بعض الأنشطة مثل رفع الأثقال أو ممارسة الرياضة إلى حدوث فتق.

ما أعراض الانزلاق الغضروفى؟

يصاب الأشخاص بأعراض فتق القرص عند الضغط على العصب أو الحبل الشوكي وعادة ما يسبب آلام شديدة وخدر أو ضعف.

يمكن أن يسبب الألم في مجموعة متنوعة من الأماكن.

إذا كان لديك انزلاق في العمود الفقري القطني، فقد ينزل الألم إلى ساقك ، إلى أسفل مؤخرتك ، فوق الفخذ وأسفل الساق.

إذا كان الانزلاق في العمود الفقري العنقى، فقد يتسبب ذلك في ألم الذراع أو ضعفه وألم على أسفل الكتف أو الظهر العلوى.

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كم من الوقت يستغرق الانزلاق الغضروفى للشفاء؟

يتراوح متوسط الوقت المستغرق للانزلاق الغضروفى للشفاء من أربعة إلى ستة أسابيع، لكن يمكن أن يتحسن في غضون بضعة أيام اعتمادًا على مدى شدة الانزلاق ومكان حدوثه.

إن العامل الأكبر في التئام القرص الفقري هو الوقت، لأنه في أغلب الأحيان سوف يشفى بمفرده.

يعتمد وقت الشفاء أيضًا على الشكل الذي يبدو عليه الشفاء بالنسبة لك ونوع العلاج الذي تجربه.

علاج الانزلاق الغضروفى

قال الدكتور بيل إن هناك بعض خيارات العلاج التي يمكن أن تبدأ بشكل صحيح:

- الكمادات الباردة والراحة.

- العلاج الطبيعي وتمارين التمدد.

- الدواء (المسكنات ومضادات الالتهاب أو مرخيات العضلات يمكن أن تساعد في تهدئة العصب.

الجراحة هي خيار لبعض الأشخاص حسب حالتهم المرضية.

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