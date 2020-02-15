علماء يؤكدون أن فيروس كورونا لم يصمم عن طريق الهندسة الوراثية

كشف فريق من العلماء الأمريكيين أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا التاجي تم تصميمه وهندسته وراثياً في المختبر. ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فزعمت نظريات المؤامرة التى تنتشر عبر الإنترنت أن الفيروس، الذي أودى بحياة حوالي 1400 شخص فى الصين صنع كسلاح بيولوجي وتم إطلاقه عن طريق الصدفة.

وتم تعزيز هذه الأمور بفضل الكشف عن إدارة الحكومة الصينية لمختبر فيروسي سري في مدينة ووهان، المدينة التي اندلعت فيها الفاشية، لكن العلماء الذين درسوا تركيب الفيروس بالتفصيل يقولون إنه لا يوجد شيء حوله مما يوحي بأنه تم نقله من قبل البشر أو الآلات.

ويبدو أن طفراتها هي تطور طبيعي أكثر من أي تغيرات غريبة أو غير متوقعة، وفقًا للدكتور تريفور بيدفورد في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل بواشنطن.

وأصاب فيروس كورونا المسمى SARS-2 الآن أكثر من 64000 شخص وقتل 1383 شخصًا. وقد شهد مطار هيثرو فى لندن، اليوم السبت، إيقاف 8 طائرات، بسبب الاشتباه فى إصابة عدد من الركاب بفيروس "كورونا الجديد".

وطلبت سلطات مطار "هيثرو" فى لندن من المسافرين على متن شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" البقاء فى مقاعدهم بعد الهبوط، للاشتباه فى إصابة شخص بالفيروس.

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وذكرت صحيفة "مترو يوم كيه" البريطانية أنه بحسب ما ورد فقد طلب الطيار من الركاب البقاء لبعض الوقت، بينما تم إبلاغ سبع طائرات أخرى بنفس التعليمات.

وأضافت الصحيفة أنه تم إيقاف رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية من كوالالمبور لمدة ساعتين بعد أن راود مسؤلى الطيران القلق إزاء إصابة عائلة ماليزية مكونة من 8 أشخاص بأعراض تشبه فيروس كورونا

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