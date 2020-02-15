شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث بعد وضع قطرات الزيت داخل الأذن؟ والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020 يعد التهاب الأذن من أكثر الأمراض الشائعة، لا سيما بين الأطفال، ويحدث غالباً نتيجة التعرض للبكتيريا أو الفيروسات في الأذن.

ومن بين أشهر مسببات التهاب الأذن، تراكم الشمع في الأذن. ولعلاج هذه المشكلة إليك هذه الوصفة المنزلية الفعّالة المصنوعة من زيت الزيتون. Advertisements طريقة تحضير الوصفة - قومي بتدفئة القليل من زيت الزيتون، ثم ضعي قطرة صغيرة في الأذن المصابة واتركيها لمدة دقيقة حتى تجف داخل الأذن، حيث تعمل على تقليل لزوجة الشمع في الأذن. - قومي بتجفيف السائل الخارج من الأذن تدريجياً. - كرري هذه العملية مرة في الأسبوع للتخلص من شمع الأذن الزائد.

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