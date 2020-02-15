شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة :الإدمان يؤثر على المخ وعدم علاجه يسبب العجز والوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، خلال المؤتمر الأول لـعلاج الإدمان، خلال المؤتمر الأول لعلاج الإدمان: "يعرف الإدمان بعدم القدرة على التوقف عن أخذ المادة، والتحكم فى السلوك، واللهفة، وعدم التعرف على المشاكل الناتجة من سلوكه، وعلاقاته الشخصية، وخلل في المشاعر".

وقال عكاشة: "إن الإدمان يشابه الأمراض المزمنة من نوبات من الانتكاس، والتحسن، وإن لم يعالج المريض يستمر الإدمان في التطور مما يسبب العجز والوفاة المبكرة"، موضحا أن الإدمان مرض مثل السكر، الضغط، التصلب المتعدد، يؤثر على المخ ولا بد من علاجه، لأنه يؤدى إلى حدوث تغيرات بالمخ، مؤكدا أن الإدمان ليس اختيارا ولكنه متلازمة عجز المكافأة في المخ، يعيب على الأبحاث التي طبقت فى مصر أنها تختلف بين النسب في الاستعمال التجريبي والترويجي والمنتظم والمتعاطي والإدمان، مشيرا إلى أن عادة ما ينشر في الإعلام حتى مع المتخصصين أرقاما غير صحيحة من الناحية العلمية، وإذا أشرنا إلى ملخص البحوث المختلفة فيجب العلم أن البحث يجرى على من هم بين 16-64 عاما، أى حوالي 50 مليون نسمة، وليس الــ90 مليونا، لأن هذا الفرق سيعطى نسبة مختلفة.

وأضاف الدكتور أحمد عكاشة، خلال المؤتمر الأول الذى تنظمه الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الإدمان مرض مزمن أولى يؤثر فى مراكز المكافأة (اللذة)، والتحفز والذاكرة في الدوائر العصبية بالمخ، مشيرا إلى أن اضطراب هذه الدوائر العصبية يؤدى إلى خلل بيولوجي، نفسى،اجتماعي، ينتج عن ذلك السعي وراء المكافأة من خلال الحصول على المادة التى أدمن على تعاطيها، للشعور بالارتياح نتيجة تناول هذه المادة، لأنه أدمن على تناولها.