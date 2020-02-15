قصة كهل مصري.. أكبر لاعب كرة قدم في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد المصري عز الدين بهادر لدخول موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم في العالم، بعدما استطاع أن يسجل نفسه في الاتحاد المصري لكرة القدم كأكبر اللاعبين سنا في التاريخ حتى الآن.

بهادر صاحب الـ75 عاما حاول جاهدا تحقيق حلمه وهو دخول موسوعة جينيس، وبدأ في التقدم بطلبات للانضمام إلى عدة أندية، قبل أن يتم قبوله مؤخرا في نادي 6 أكتوبر الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة المصري.

ويتدرب بهادر الآن في النادي، وفي منزله مع مدرب شخصي، للحفاظ على لياقته البدنية، ولكي ينال الاعتراف كأكبر لاعب محترف في العالم.

ويحتاج بهادر إلى لعب مباراتين لمدة 90 دقيقة، وهي مهمة يتدرب عليها ويأمل في أن ينجزها خلال شهر مارس/آذار المقبل، من أجل تنصيب نفسه رسميا كأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ.

"العين الرياضية" تلقي الضوء خلال الفيديو التالي على قصة بهادر الذي اقترب من دخول موسوعة جينيس.

