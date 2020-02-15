اتحاد الكرة المصري: تطبيق تقنية الفار في السوبر كان بطلب رسمي منا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن تطبيق تقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر المحلي جاء بطلب رسمي من جانبهم.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال فضل: "طلبت أثناء التعاقد مع مجلس أبوظبي لاستضافة السوبر المصري أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في المباراة".

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير/شباط الحالي.

وأضاف فضل: "في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري سيتم تطبيق تقنية الفيديو، كما تم تطبيقها من قبل في مصر خلال بعض المباريات بالبطولات الأفريقية".

واختتم بقوله: "لجنة الحكام بالاتحاد المصري قامت باختيار حكمي تقنية الفيديو، وطاقم التحكيم الرباعي لإدارة اللقاء في الملعب، وتم الاتفاق معهم بالفعل".