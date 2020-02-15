كورونا يهدد أمريكا لمدة 12 شهرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومنعها، أن فيروس كورونا الجديد قد يبقى في الولايات المتحدة لما بعد نهاية العام الجاري.
وقال ريدفيلد في تصريحات صحفية السبت: "حتى الآن، الجميع في حالة استعداد قصوى لاحتواء انتشار الفيروس، ومن المحتمل أن يبقى معنا لما بعد نهاية العام الجاري، وأعتقد أنه في النهاية سيجد موطئ قدم بين مجتمعاتنا".
وحرصا على عدم تفشي فيروس كورونا، الذي انطلق من مقاطعة هوبي الصينية، بدأت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومنعها، الاستعداد للسيناريو الأسوأ، وهو تفشي المرض على نطاق واسع في أنحاء الولايات المتحدة.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في 7 ولايات هي كاليفورنيا بواقع 8 حالات وحالتين في إلينوي وحالة في كل من أيزونا وواشنطن وماساشوسيتس وويسكونسين وتكساس.
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