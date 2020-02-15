القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، السبت، إطلاق سراح 8 مصابين بفيروس (كورونا) المستجد من أصل 9 حالات تأكدت إصابتهم بالفيروس القاتل داخل المملكة المتحدة. وتماثل المصابين الثمانية للشفاء بعدما خضعوا للاختبارات الطبية مرتين وجاءت نتيجتها سلبية. وكان المصابون احتجزوا لمدة أسبوعين في مستشفى (أرو بارك) بمقاطعة (مرزيسايد) الواقعة شمالي غرب إنجلترا فور تبين إصابتهم بكورونا عقب عودتهم على متن طائرة بريطانية من الصين. وهناك أكثر من 100 حالة أخرى محتجزة في فندق (كنتس هيل بارك) بمدينة (ميلتون كينز) شمالس غرب لندن للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض. وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1523 شخصاً، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 66 ألف شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تطلق سراح 8 مصابين بعد شفائهم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.