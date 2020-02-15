شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب النسيان المتكرر! والان مع التفاصيل

السبت 15 فبراير 2020

مع تواتر الأحداث اليومية والروتين قد يتعرض كثير من الأشخاص إلى نسيان بعض الأمور بطريقة متكررة.



ويوجد الكثير من الأسباب لحدوث النسيان المتكرر ومنها التوتر وقلة النوم وغيرها من الأمور التي سنتعرف عليها، بالإضافة لأهم النصائح لتقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز عبر السطور التالية.

أسباب النسيان المتكرر:

قلة النوم:

تعد قلة النوم من أحد الأسباب التي تؤدي إلى النسيان المتكرر، وهذا نتيجة عدم راحة الدماغ أثناء فترة الليل مما يتسبب في حدوث اضطرابات منها النسيان المتكرر خلال النهار.

التوتر والقلق:

يعد القلق والتوتر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النسيان، حيث أن القلق يتسبب في تشتت الانتباه، وهذا نتيجة تراكم الكورتيزون في مراكز التعلم بالمخ، مما يعمل على التأثير عليها بشكل واضح، ولهذا يجب الحرص على علاج التوتر والقلق والضغوط النفسية.

الاكتئاب:

مرض الاكتئاب من الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، والتي لها دور كبير في حدوث النسيان المتكرر وهذا لأن الاكتئاب يجعل المريض لا يستطيع القيام بالأمور العادية التي كان يقوم بها من قبل، مما يجعله لديه القابلية للنسيان حتى في أهم الأمور.

الكسل:

يساعد الكسل على حدوث النسيان وهذا نتيجة عدم عمل الدورة الدموية بالشكل السليم لعدم الحركة بشكل كافي، مما يؤثر على مراكز الدماغ المسؤولة عن الذاكرة.

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الغذاء غير الصحي:

تناول الوجبات السريعة والتي تكون خالية من أهم الفيتامينات ومنها فيتامين ب12 ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم يساعد على النسيان بالشكل المتكرر، فضلا على عدم تناول ما يكفي من الماء والسوائل يوميا يؤثر على الدماغ وقدرته في حفظ المعلومات.

القصور في الغدة الدرقية:

قصور الغدة الدرقية من الأمراض التي تشتمل أعراضها على النسيان والإصابة بالاكتئاب، ولهذا يجب فحص الغدة الدرقية والعمل على علاجها من القصور.

نصائح لتقوية الذاكرة والتركيز:

يجب الحرص على أخذ قسط كاف من النوم يوميا على ألا يقل عن 8 ساعات يوميا أثناء فترة الليل مع الحرص على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، وهذا أفضل لراحة الجسم والدماغ أيضا.

الابتعاد عن التوتر والعصبية الزائدة قدر الإمكان، والتي تزيد من الإصابة بالنسيان.

تناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على محفزات الذاكرة ومنها الخضروات والفواكه مع الحرص على اختيار الأطعمة التي تكون منخفضة الدهون مثل السالمون واللحوم الحمراء والدجاج، وأيضا تناول كميات كبيرة من الماء بشكل يومي.

ممارسة أنواع من الرياضة التي تساعد تنشيط الدورة الدموية، ما يزيد من القدرة على التركيز ومنها رياضة المشي أو الجري الخفيف على الأقل مرتين أسبوعيا.

تنظيم الوقت وتدوين أهم الأشياء التي من الممكن نسيانها، وهذا لأن الفوضى وعدم التنظيم يساعد على النسيان بشكل كبير.

اللجوء إلى ألعاب الذكاء والكلمات المتقاطعة التي بدورها تساعد على تنشيط الذاكرة.