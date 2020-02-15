تعاون مصري صيني لمواجهة كورونا

أكد شياو جين تشنج، المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أن الجانب الصيني يتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك مصر، بشكل شفاف ومنفتح ومسؤول فيما يتعلق بفيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لصيني عمره (35 عاما)، وتم اكتشافها عن طريق كروت المتابعة التي تجريها وزارة الصحة المصرية لجميع القادمين إلى مصر من البلاد التي ظهر بها الفيروس.

Advertisements

وأوضح مصدر طبي مسؤول لـ"العين الإخبارية" أن سيارة إسعاف مجهزة، ذاتية التعقيم، نقلت الصيني المُصاب إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة المركزي المُعد لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس بمحافظة مطروح، غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية، السبت، إن دعم التعاون الثنائي مع مصر سيستمر، حماية للصحة العامة في المنطقة من خلال الجهود المشتركة.

وأوضح أن سفارة بلاده لاحظت إعلان وزارة الصحة والسكان بالأمس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة لحامل فيروس كورونا في مصر، بدون ظهور أي أعراض عليه.

وكشف قطاع الطب الوبائي بوزارة الصحة الفرق بين الشخص المصاب بفيروس كورونا والشخص الحامل للفيروس، حيث إن الشخص المصاب بالمرض يكون عليه أعراض المرض مثل ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 38 درجة وعطس ورشح وكحة، بينما الشخص الحامل للفيروس كورونا يكون لديه الفيروس وليس معديا ولا تظهر عليه الأعراض.