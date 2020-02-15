خبراء دوليون إلى الصين لمتابعة طرق الوقاية من كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن خبراء دوليين، من بينهم أعضاء في منظمة الصحة العالمية، من المقرر وصولهم إلى بكين نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع الجهات الرئيسية الصينية التي تكافح تفشي كورونا "كوفيد-19".

وأضافت اللجنة أن الفريق المشترك سيقوم أيضا بزيارات ميدانية إلى ثلاث مناطق على مستوى المقاطعة للتعرف على تطبيق وفاعلية إجراءات الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، التي اتخذتها المناطق الحضرية والريفية في الصين.

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وأشارت إلى أن أحد أهداف الفريق هو تقديم مقترحات بشأن الوقاية من تفشي الفيروس والسيطرة عليه في الصين والعالم.

ويخطط فريق الخبراء إلى زيارة المؤسسات المتعلقة بالفيروس التي تركز على علم الأوبئة والعلاج الطبي والكشف المعملي والبحث العلمي.

وأجريت الترتيبات المناسبة لمجالات التفقد الرئيسية للفريق وجداوله من خلال التشاور والاتصال بين الأقسام ذات الصلة في الصين وبروس أيلوارد وهو عالم كندي في مجال الأوبئة قاد فريقا متقدما للمساعدة في مكافحة الفيروس الجارية الآن في الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1523 شخصاً، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.