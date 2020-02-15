"الصحة العالمية": "كورونا" لا يزال يشكل حالة طارئة في الصين

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السبت، إن تفشي فيروس كورونا ما زال يمثل حالة طوارئ بالنسبة للصين.

وقال تيدروس، في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، إن الإجراءات التي اتخذتها الصين لإبطاء انتشار الفيروس شجعته، ولكنه ما زال يشعر بقلق من تزايد عدد الحالات.

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وقال مسؤولون فرنسيون، السبت، إن سائحاً صينياً مسناً كان مصاباً بفيروس كورونا توفي في فرنسا، ليصبح أول شخص في أوروبا ورابع شخص خارج البر الرئيسي للصين يتوفى نتيجة هذا الفيروس، الذي أثار الذعر في العالم.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1523 شخصاً، بعدما سجلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشكلت الأعداد الكبيرة من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد ضغطاً هائلاً على التشخيص والعلاج.