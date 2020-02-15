ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.. الأعراض والأسباب والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتسبب ارتفاع الكوليسترول بالدم في حدوث مشكلات ومضاعفات صحية عديدة، أبرزها زيادة فرص الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات والسكتة الدماغية. ولهذا ينصح خبراء الصحة بضرورة الحفاظ على معدل الكوليسترول الطبيعي بالدم. وفيما يلي نتعرف على أعراض ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وأسبابه وعلاجه. Advertisements

أسباب ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية: العوامل الوراثية.

كثرة التدخين قد تؤثر على معدل الكوليسترول والدهون الثلاثية وترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية، والتقليل من مستوى الكوليسترول الجيد.

الوزن الزائد.

يعد سوء التغذية من المشكلات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم من خلال تناول المخبوزات المصنعة، واللحوم الحمراء بكثرة، ومنها أيضا منتجات الألبان كاملة الدسم والتي تؤثر على مستوى الكوليسترول بالدم بشكل كبير.

مرض السكري من الأمراض المرتبطة بنسبة الكوليسترول بالدم، حيث إن الارتفاع في نسبة السكر يعمل على الإضرار ببطانة الشرايين.

مع التقدم في العمر تتغير كيمياء الجسم بشكل كبير، ما يزيد من خطر ارتفاع معدل الكوليسترول بالدم.

قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم: تخدير الأطراف نتيجة تراكم الدهون.

رائحة الفم الكريهة، وهذا نتيجة إفراز الكبد لمادة الكوليسترول ببطء، ما يتسبب في عسر الهضم والذي يجعل رائحة الفم كريهة.

الإصابة بالصداع الذي يحدث نتيجة تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤثر على عمل الدورة الدموية وإمداد خلايا الجسم بالأكسجين، وهذا يؤدي إلى الشعور بالصداع والدوخة.

عسر الهضم والإمساك.

الشعور بالوخز في الصدر والذي يحدث نتيجة تراكم الدهون على الشرايين، ما يعوق ضخ الدم ويتسبب في ارتفاع معدل ضغط الدم مع الشعور بالألم في الصدر.

علاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية: يجب الحرص على التوجه إلى الطبيب عند وجود أعراض ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم، حتى يتم وصف العلاج المناسب.

إلى جانب العلاج، من المهم تناول الأطعمة المفيدة للجسم، والتي تحافظ على صحة الشرايين والوقاية من الإصابة بارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم، خاصة التي توجد في الخضراوات والفواكه، مع الابتعاد عن الأطعمة السريعة والمقلية.

ممارسة الرياضة من الأمور المهمة التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم.

الإقلاع عن التدخين.

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