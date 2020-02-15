القاهرة - لايف ستايل المقادير

- حليب : 1.134 ليتر (طازج)

- القشدة : 344 مل (طازجة)

- حليب : 84 غرام (مجفف)

- سكر العنب : 274 غرام

- السكر الناعم : 100 غراماً

- مثبت : 12 غم

- تريمولين : 52 غرام

- بقلاوة : 250 غراماً

- فستق : 50 غم

- زبيب : 50 غم (مفروم)

- ماء الورد : 25 ملليلتراً الطريقة: 1. اخلطي الحليب والقشدة والحليب المجفف وسكر العنب حتى تصبح مزيجاً متجانساً. 2. ضعيه في وعاء على درجة حرارة 40 سيليسيوس واخفقي السكريات والمثبت. 3. عندما تصل الحرارة إلى 85 درجة سيليسيوس، اخرجية وقومي بتبريده بأسرع طريقة ممكنة. 4. ضعيه في الثلاجة لمدة 6-12 ساعة. Advertisements 5. ضعيه في آلة الآيس كريم وفقاً للتعليمات. 6. أضيفي أخيراً البقلاوة المفرومة جداً والزبيب والفستق ومزيج الآيس كريم وخزّنيه في الثلاجة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحليب الساخن باللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالبندق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم أم علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.