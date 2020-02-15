تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلا أم علي

المقادير

- عجينة الميلفوي : نصف كيلو (الجاهزة)

- حليب : 4 اكواب (ساخن ومحلّى بالسكر)

- جوز الهند : نصف كوب (الناعم)

- زبيب : نصف كوب

- بندق : نصف كوب (مجروش)

- فستق حلبي : نصف كوب (مفروم)

- الفانيليا : قليل

- الكريما الطازجة : قليل

الطريقة:

1. في وعاء مخصّص للفرن، تفتّت قطع عجينة "الميلفوي" إلى قطع صغيرة، ثم يضاف إليها قليل من الزبيب وجوز الهند الناعم والبندق المجروش. ويقلّب هذا الخليط جيّداً، ليضاف إليه بعدها الحليب الساخن المحلّى والفانيليا، وذلك حتى حافة الإناء. ويترك لمدّة 5 دقائق.

2. يغطّى وجه الوعاء بالكريما ورشة من السكر. ثم، يوضع الوعاء في صينية أكبر منه حجماً، مليئة بالماء، ويتمّ إدخالها إلى الفرن مع مراعاة تشغيل الشواية فقط، علماً أنه من المفترض أن نحصل على وجه أحمر للطبق، وليس أن يطهى لينضج بصورة كاملة.

3. يقدّم هذا الطبق ساخناً أو بارداً، حسب الرغبة.

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