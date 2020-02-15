تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تذويب الشوكولاتة

تذويب الشوكولاتة بالطريقة الصحيحة يحتاج معرفة منك للحصول على قوام لامع وكريمي من دون وصول الماء إلى الشوكولاتة أو تفتتها. ويكمن سرّ التذويب في الحرارة المعتدلة والتحريك المستمرّ.

الطريقة:

1.استخدمي الفواحة التي تستعمل للزيوت العطرية. خصّصي واحدة للشوكولاتة ذات وعاء عميق.أشعلي الشمعة وضعيها في مكانها. ضعي حبّات الشوكولاتة في الوعاء، واستمرّي بالتحريك حتى تبدأ بالذوبان. اتركيها على نار الشمعة الهادئ لتبقى في وضع الذوبان.

هذه الطريقة مناسبة لتغميس الفواكه المقطّعة والبسكويت والمارشميلو بالشوكولاتة الذائبة.

2.تذويب الشوكولاتة بالحمام المائي: املئي2/3 من القدر بالماء المغلي، وضعي الشوكولاتة في وعاء عميق مقاوم للحرارة فوق فوهة القدر. اتركي القدر على نار هادئة مع التحريك حتى تذوب الشوكولاتة وتصبح ذات قوام كريمي.

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3.تذويب الشوكولاتة في وعاء على نار هادئة بشكل مباشر مع التحريك.

4.استخدمي المايكروويف لتذويب الشوكولاتة، بوضعها في طبق زجاجيّ، ثمّ إدخالها في الميكروويف لمدّة 3 دقائق مع التقليب بعد كلّ دقيقة.

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