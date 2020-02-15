تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزي تشيز كيك

المقادير

- بسكويت : 10 حبات (بسكويت الشاي السادة)

- حليب مركز محلى : 200 غم

- الكاكاو : ملعقة كبيرة (بودرة)

- كريمة الخفق : كوب

- جيلاتين : ملعقة صغيرة (اختياري)

- الجبن الكريمي : 300 غراماً

الطريقة:

1. في وعاء نكسر حبات البسكويت إلى قطع كبيرة، و يضاف لها الزبدة و 100 غرام من الحليب المكثف المحلى، والكاكاو البودرة وتُعجن جيدا.

2. في الخلاط الكهربائي، نضع الجبنة، والقشطة والكريمة، و100غرام من الحليب المكثف المحلى وتخلط جيدا.

3. في أكواب التقديم ترص عجينة البسكويت ثم يضاف فوقها خليط التشيز كيك، وتوضع في الثلاجة من 4 – 5 ساعات.

Advertisements

4. حين التقديم تزين بالشوكولاتة.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى البسكويت

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو