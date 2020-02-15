تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الريحان والفريز

المقادير

- لخليط السكَّر والريحان :

سكر : ثلاث أرباع الكوب

أوراق الريحان : 12 ورقة (طازجة)

بشر الليمون : 1 حبة

- للكيك :

الزبدة : نصف كوب (لينة)

ملح : ربع ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

البيض : 2 حبة

دقيق : كوب (خاص بالحلويات)

التوت : 2 كوب (مشكل وفراولة)

- لسطح الكيك :

مربى المشمش : ربع كوب

- للتزيين :

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كريمة الخفق : حسب الرغبة (مخفوقة)

الفراولة : حسب الرغبة (والتوت)

أوراق الريحان : حسب الرغبة (طازجة)

الطريقة:

لخليط السكَّر والريحان: تُضاف المكوّنات الآتية إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي: السكَّر (ثلاثة أرباع الكوب)، والريحان (12 ورقة طازجة) وبشر الليمون الحامض (ثمرة). تُخفق مُكوّنات الخلَّاط، على سرعة متوسِّطة، حتَّى تندمج ببعضها البعض، فلا تتبقَّى أيَّة أوراق ظاهرة من الريحان. تؤخذ ملعقة كبيرة من هذا الخليط، وتوضع جانبًا، ليبقى كمّ الخليط محفوظًا في وعاء الخلَّاط.

للكيك: تُضاف المكوِّنات الآتية إلى إلى وعاء الخلَّاط، مع خليط السكَّر والريحان: الزبدة الليِّنة (نصف الكوب) والملح (ربع الملعقة الصغيرة) والـ"بايكينج بودر" (ملعقة صغيرة)، مع خفق المكوّنات حتى تمتزج تمامًا. ثمَّ تُضاف الفانيليا (ملعقة صغيرة)، مع الخفق مُجدَّدًا، فالبيض (حبَّتان)، الحبَّة تلو الأخرى، مع الخفق بعد كلِّ إضافة .

يُضاف الدقيق الخاصّ بالحلويات (كوب)، تدريجيًّا، مع الخفق على سرعة منخفضة، لكن بدون مغالاة، مع الإشارة إلى أنَّ خليط الكيك سيكون كثيفًا وناعمًا.

يُنقل خليط الكيك إلى صينيَّة دائريَّة (حجم 9 سنتيمترات)، مدهونة بالزبدة والدقيق، ومُبطَّنة بورق الزبدة. فيوزَّع التوت المشكّل والفراولة (كوبان) المقطّعة بشكل منظّم فوق طبقة الكيك، مع الضغط قليلًا. ثمَّ توزّع ملعقة خليط السكَّر والريحان التي سبق الاحتقاظ بها، بالتساوي.

يُخبز الكيك فى الفرن المُسخَّن مُسبَّقًا على حرارة 180 درجة مئويَّة، وذلك لـ35 دقيقة. ولاختبار نضوج الكيك، يغرز عود الأسنان الخشب فى المنتصف، فإذا خرج نظيفًا .، فهذا يعني أنَّه جهز.

لسطح الكيك: يُترك الكيك ليبرد قليلًا؛ وخلال هذا الوقت، يوضع مربى المشمش (ربع الكوب) في الـ"ميكرويف" لثوان، أو يسخّن في وعاء صغير على النار حتّى يصبح دافئًا. يُدهن سطح الكيك بالمربَّى .

طريقة التقديم: يُقدَّم كيك الريحان والتوت، دافئًا، أو في درجة حرارة الغرفة. ويُزيَّن بالكريما المخفوقة، والمزيد التوت والفراولة، وأوراق الريحان الطازجة.

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