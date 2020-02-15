تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات البسكويت بالكريمة

المقادير

- القشطة : علبتين

- كريمة : مغلفين (بودرة)

- بسكويت : علبتين (سادة)

- حليب : حسب الحاجة (لتغميس البسكويت) الطريقة: غمسي البسكويت في الحليب.

اخفقي القشطة مع ظرفين من دريم ويب.



ضعي طبقة واحدة من البسكويت.

اسكبي الخليط على البسكويت.

ضعي طبقة أخرى من البسكويت.

اسكبي الخليط فوق البسكويت.

ونكررها طبقات (عدد الطبقات اختياري).

ونقدمها باردة. قد يهمك أيضا: Advertisements تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت الشوفان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البسكويت بالشيكولاتة

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